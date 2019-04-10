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Sabiha Gökçen'de yolculara terminal içi navigasyon hizmeti başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcuların işini kolaylaştırmak için navigasyon uygulaması hayata geçirildi.

DHA | 10.04.2019 - 09:53..
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, terminal binasına gelen yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldı.

Sabiha Gökçen internet sitesi ve mobil uygulaması için geliştirilen ve terminal binasının içini gösteren navigasyon uygulaması ile tüm yolcular uçuşlarının gerçekleşeceği kapıya kadar en kolay yoldan rahat bir şekilde ulaşabilecek.

sabiha gökçen

 

ENGELLİ YOLCULAR İÇİN OLDUKÇA YARARLI OLACAK

Uygulamada ayrıca havalimanı içerisinde bulunan alışveriş noktaları, yemek alanları, eczane, banka ATM'leri ve mescit gibi hizmet noktalarına da yolcular kolaylıkla ulaşabilecek. Bu uygulamanın en büyük avantajından biri de engelli yolculara sağladığı kolaylıklar olacak. Engelli yolcular, navigasyon uygulaması sayesinde hiç zaman kaybetmeden gitmek istedikleri yere kolayca ulaşabilecek.

navigasyon

NORMAL NAVİGASYON UYGULAMALARI GİBİ ROTA OLUŞTURUYOR

Yolcular, söz konusu navigasyon uygulamasını açtıklarında 'Nereyi Arıyorsun?' sorusu ile karşılaşıyor. Uçak kapısı, alışveriş noktaları, yemek alanları, banka ATM'leri, mescit, eczane, pasaport noktası gibi havalimanında kullanacakları hizmeti seçen yolcular ardından "Git" butonuna basarak uygulamanın en kısa yoldan rota oluşturmasını sağlıyor.

Hizmete sunulan yeni navigasyon uygulaması ile havalimanı terminal binasının içerisindeki yolcuların daha kolay bir şekilde hareket etmesi amaçlanıyor.

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