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Sabiha Gökçen'i pas geçen 3 pilotun ifadesi alındı

Tanık sıfatıyla ifade veren 3 pilotun, meteorolojik verilerin kendilerine iletilmesinin ardından inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

AA | 11.02.2020 - 17:35..
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Geçtiğimiz günlerde, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucunda, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

PİSTİ PAS GEÇEN PİLOTLARIN İFADESİ ALINDI

Gerçekleşen uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaza öncesinde pisti pas geçen 2 uçakta görevli 3 pilotun, tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Pilotların ifadelerinde meteorolojik verilen kendilerine iletilmesinin ardından inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan, kaza yapan uçakta bulunan 165 kişinin de mağdur-müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı.

Sabiha Gökçen'i pas geçen 3 pilotun ifadesi alındı

Sabiha Gökçen'i pas geçen 3 pilotun ifadesi alındı

Sabiha Gökçen'i pas geçen 3 pilotun ifadesi alındı

Sabiha Gökçen'i pas geçen 3 pilotun ifadesi alındı

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