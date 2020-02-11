Sabiha Gökçen'i pas geçen 3 pilotun ifadesi alındı

Geçtiğimiz günlerde, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucunda, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
PİSTİ PAS GEÇEN PİLOTLARIN İFADESİ ALINDI
Gerçekleşen uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaza öncesinde pisti pas geçen 2 uçakta görevli 3 pilotun, tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Pilotların ifadelerinde meteorolojik verilen kendilerine iletilmesinin ardından inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.
Öte yandan, kaza yapan uçakta bulunan 165 kişinin de mağdur-müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı.