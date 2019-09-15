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Sabiha Gökçen'i yaz tatilinde 10 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yaz tatili dönemi boyunca 9 milyon 818 bin yolcu seyahat etti.

AA | 15.09.2019 - 12:40..
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İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı haziran, temmuz ve ağustos ayları döneminde 9 milyon 818 bin yolcu kullandı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 22 ARTIŞ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziranda 3 milyon 61 bin, temmuzda 3 milyon 334 bin ve ağustosta 3 milyon 422 bin yolcu kullandı. Yaz tatili döneminde 62 bin 454 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Yaz aylarında dış hatlardaki büyüme, geçen yılın yaz aylarına göre yüzde 22 olarak gerçekleşti. Haziran-ağustos döneminde dış hatlarda 4 milyon, iç hatlarda ise 5 milyon 819 bin yolcu geçiş yaptı.

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