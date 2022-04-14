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    Koronavirüs vaka tablosu 14 Nisan 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs ile mücadelede son durumu öğrenmek isteyenler, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Nisan 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 18:03
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    Koronavirüs vaka tablosu 14 Nisan 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

    Günlük olarak yayınlanan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Son zamanlarda vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi düşüş ise yüzleri güldürüyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç oldu? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    14 Nisan 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin verilerini açıkladığında haberimizde yer vereceğiz.


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