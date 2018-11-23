Sabri Ünal gazi kimliğini iade etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanan Fetullahçı teröristler, 15 Temmuz'da milletin silahını, tankını milletin üzerine sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek Fetullahçı teröristlere karşı göğsünü siper edenlerden biri de Sabri Ünal'dı.
Kanlı darbe girişimini öğrenince hemen sokağa inen Sabri Ünal, FETÖ'cü hainlerin kullandığı tankın karşısında dimdik durdu. Başkan Erdoğan, konuşmalarında Sabri Ünal'dan defalarca övgüyle bahsettti.
FETTAH TAMİNCE FETÖ'DEN AKLANDI
15 Temmuz'un simge isimlerinden biri haline gelen Sabri Ünal, Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Fettah Tamince hakkında açılan soruşturmada, "kovuşturmaya yer yok" kararı çıkması üzerine isyan etti.
Zaman gazetesi finansörü Fettah Tamince hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma yürütülüyordu.
MADALYAYI İADE ETTİ
"Zaman Gazetesi imtiyaz sahibini FETÖ'cü bulmayan devletin, gözümden beni FETÖ'cü bulmasına hiç şaşırmam!" diyen Sabri Ünal; 15 Temmuz Madalyası'nı iade edip, gazilik unvanı kullanmayacağını açıkladı.
ARTIK KONUŞMAYACAK
Ücretsiz seyahat kartını da iade eden Ünal, bu konuda artık konuşmayacağını belirterek Twitter hesabını kilitledi.
Darbe gecesi üzerinden iki tank geçti VİDEO