Sabri Ünal gazi kimliğini iade etti

İngiliz Daily Telegraph, Brexit anlaşmasının, Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'yi de Brüksel politikalarına bağımlı hale getireceğini savundu.

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Mursi'yi hapiste yaşlandırdılar

Sisi tarafından hukuksuz bir şekilde alaşağı edilen Mısır'ın ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi, bin gündür hapiste. Yeni fotoğrafı olduğu iddia edilen fotoğraflarda Mursi'nin çöktüğü görülüyor.