Birkaç ay önce başına gelenler için 'korku filmi' diyen genç kız, yeniden traktör kullanıp, kazanın travmasını atlattığını ve korkusunu yendiğini söyledi.

SAÇLARI ŞAFTA DOLANDI, DERİSİ KOPTU

Binnaz, 14 Kasım 2018'de, makineye sıkışan taşı çıkarmak için altına girdi. Sertçelik, bu sırada esen rüzgarın etkisiyle uzun saçlarını pancar makinesine kaptırdı. Pancar toplama makinesine sıkışan taşı çıkarmak isterken, saçlarını şafta kaptırınca baş derisi kopan genç kız, yüzü gözü kan içindeyken, bulduğu kumandayla makineyi durdurup, canını kurtardı.

KANLAR İÇİNDE TRAKTÖRE BİNİP GİTMİŞTİ

Kendisini pancar makinesinden kurtaran Sertçelik, bütün bedeni kan içinde traktöre bindi. Binnaz Sertçelik, 1,5 kilometre uzaklıktaki evine gitti. Uşak'ta götürüldüğü hastanede ilk müdahalesi yapılan Sertçelik, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da, kopan kafa derisi yerine dikildi.

Saç derisi kopan Binnaz aylar sonra traktörün üzerinde ViDEO

'KENDİ GÖRÜNTÜLERİME BAKAMIYORUM'

Kazadan aylar sonra artık tamamen sağlığına kavuşarak, normal yaşamına dönen Binnaz Sertçelik, ''Geçirdiğim kaza çok korkunçtu; ama Allah'tan geldiğini biliyordum. Çok zordu. Hem benim hem ailem için. Onlar beni kazadan hemen sonra o halde görmüştü. Çok şükür atlattım dedi. İnternetten açıyorum izlemek için ama tüylerim diken diken oluyor. İzleyemiyorum.'' diye konuştu.

"NASIL YAPABİLDİM İNANAMIYORUM"

Pancar makinesine kaptırdığı saçlarının peruk gibi kafasından koptuğunu dile getiren Sertçelik, ''Hala düşünüyorum o makinenin içinden nasıl çıktım? Çıktığımda kendimi yere atmak istemiştim ama dizlerimi bükemiyordum. Sonra o halde traktöre bindim. Yaşadıklarıma, yaptıklarıma o kadar şaşırıyorum ki. Allah'tan bir güç gelmişti.''





AYLAR SONRA İLK KEZ TRAKTÖR KULLANDI

Eşiyle birlikte çalıştıkları Ar-Ge istasyonunun serasından çıktıktan sonra ilk kez traktöre koltuğuna oturan Binnaz Sertçelik, kaza gününü hatırlayınca heyecanlandığını söyledi. Sertçelik, ''Traktör kullanmayı çok seviyordum ama en son binişim çok kötü bir şekilde olmuştu. Başımdan ayak parmak uçlarıma kadar kan içindeydim. Kafa derim yoktu. Gözlerime dolan kanı silip öyle kullanmıştım traktörü. Şimdi artık rahatlıkla traktör kullanabildim. En önemlisi de korkumu yendim.'' dedi.

Artık normal yaşantısına döndüğünü anlatan Sertçelik, "Yemeğimi bile yapar oldum. Eşimle birlikte işimize gidiyorum. Büyük sıkıntılarım yok artık." diye konuştu.