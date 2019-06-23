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Sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü

Rusya’da çatıyı tamir eden bir işçi, sac levhayla birlikte zemine çakıldı. Sac levhanın yaraladığı işçi, hayatını kaybetti.

İHA | 23.06.2019 - 15:21..
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Rusya’nın kuzeyinde bulunan Voronej şehrinde 3 katlı bir binanın çatısı tamir edildiği sırada, feci bir kaza yaşandı.

DENGESİNİ KAYBEDİP AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Çatıda çalışan işçilerden biri, galvaniz çatı sacını tutmaya çalıştı. Arkadaşıyla birlikte sacı tuttuğu sırada dengesini kaybeden işçi, binanın çatısından aşağıya düştü.

VÜCUDUNDA KESİKLER OLUŞTU

Düşerken tuttuğu sacı bırakmayan işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçinin düşerken tuttuğu sacın vücudunun bazı kısımlarını kestiği ve çok kan kaybettiği bundan dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi. İş güvenliği olmadan çalışan işçinin feci ölümünden sonra savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü ViDEO

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