Bursa'da 9 yaşındaki Baran'ın saçları gündem oldu

Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran’ın saçının bugüne kadar hiç kesilmediği öğrenildi.

Boyu 1 metre 15 santimetreyi bulan Baran’ın saçının uzunluğu ise 80 santimetre.

UZUN SAÇLI ERKEK ÇOCUĞUNUN GÜZELLİĞİ İLGİ ODAĞI OLDU

İnegöl İlçesi’nde bulunan Fatih İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan Baran ve arkadaşları, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Başarısıyla ailesini gururlandıran Baran'ın karnesinde tüm derslerinin 'pekiyi' olduğu öğrenildi.

"ASKERE GİDERKEN KESTİRECEK"

Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen babası Osman Barış, "4 çocuğumuz var, hepsi erkek, kızımız yok. 4 erkek evladımızın 3'üncüsü Baran. Baran 9 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına geldiğinde saçları çok güzel ve gürdü. Ben de çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedim. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, yine kestirmeye kıyamadık. İlkokula başladı, halen saçına makas değmedi. Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Baran, askere giderken kestireceğini söylüyor. Bir gün Baran bir tesiste lavaboya gitmek istedi. O sırada bir kadın 'Orası erkekler tuvaleti, oraya girmesin' deyince, Baran'ın erkek olduğunu söyledim, çok şaşırdı" dedi.



