Camide hırsızlık anı

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde, bir camiye gelerek masanın üzerinde bulunan yardım kutusunu gözlerine kestiren gençler, ilk önce kutuyu açmaya çalıştı.
MASAYLA BERABER ÇALDILAR
Uzun uğraşlar sonucu kutuyu açamayan 3 genç, kutuyu montlarıyla sakladı, sonrasında ise masa ile birlikte camiden götürdü.
Bursa'da sadaka kutusunu masayla birlikte çaldılar ViDEO
HIRSIZLAR ARANIYOR
Şikayet üzerine, olayla ilgili bölgede ilk araştırmasını yapan emniyet ekipleri, güvenlik kameralarından kişileri teşhis ederek kapsamlı bir inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.