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Suriyeli muhabirin fare gibi kaçtığı anlar

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Nedim Şener: TSK'da 18 bin FETÖ mensubu daha var

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Cem Yılmaz'ın yaptığı video paylaşımı

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1 MSB: 3 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakollarına teslim oldu."

2 İzmir'de servis aracı ile kamyon çarpıştı: 4 ölü 8 yaralı İzmir'in Bergama ilçesinde, işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

3 Sanayi üretimi yıllık yüzde 8,6 arttı TÜİK Aralık ve 2019 son çeyrek sanayi üretim verilerini açıkladı.

4 Ersun Yanal'a ceza verilmemesi Terim'i kızdırdı Fatih Terim, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Yetkililerin, federasyonu topa tutan Ersun Yanal'a farklı tarife uygulaması G.Saray camiasını ayağa kaldırdı.

5 Camide hırsızlık anı Bursa'da bir camiye gelen 3 gencin, sadaka kutusunu açamayıp masayla çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması sonucu ortaya çıkan kar tünelleri, vatandaşın ilgisini çekti.