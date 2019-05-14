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Cam elmasıyla Kur'an kursuna giren hırsızlar para çaldı

Adana’da bir Kur'an kursuna giren hırsızlar, sadaka kutularındaki paraları çaldı. Hırsızlar bununla da yetinmeyip, içeride bir de yemek yedi. Polis kayıplara karışan şüphelileri arıyor.

İHA | 14.05.2019 - 09:32..
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan halk arasında çifte minareli cami olarak bilinen Mehmet Sabuncu Camisi'ne gelen hırsızlar, Kur'an kursu bölümünün pencere camını, cam elmasıyla keserek açtı.

HEM ÇALIP HEM YEDİLER

İçeri giren hırsızlar, buradaki 3 sadaka kutusu içindeki toplam 500 lirayı çaldı. Şüpheliler ayrıca kurs içerisinde bulunan mutfakta yemek yiyerek, karınlarını doyurdu.

Cam elmasıyla Kur'an kursuna giren hırsızlar para çaldı

PARMAK İZLERİ ALINDI

Sabah camiye gelen kurs hocası, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. Bu sırada Ramazan ayı dolayısıyla Kur'an öğrenmeye gelenler, hırsız olayını öğrenince şok oldu. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için parmak izi çalışması yaptı.

Cam elmasıyla Kur'an kursuna giren hırsızlar para çaldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cam elmasıyla Kur'an kursuna giren hırsızlar para çaldı

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