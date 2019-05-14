Cam elmasıyla Kur'an kursuna giren hırsızlar para çaldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan halk arasında çifte minareli cami olarak bilinen Mehmet Sabuncu Camisi'ne gelen hırsızlar, Kur'an kursu bölümünün pencere camını, cam elmasıyla keserek açtı.
HEM ÇALIP HEM YEDİLER
İçeri giren hırsızlar, buradaki 3 sadaka kutusu içindeki toplam 500 lirayı çaldı. Şüpheliler ayrıca kurs içerisinde bulunan mutfakta yemek yiyerek, karınlarını doyurdu.
PARMAK İZLERİ ALINDI
Sabah camiye gelen kurs hocası, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. Bu sırada Ramazan ayı dolayısıyla Kur'an öğrenmeye gelenler, hırsız olayını öğrenince şok oldu. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için parmak izi çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.