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Sadettin Saran, Defne Samyeli'nin peşinde

Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli, Emina Jahovic ile ilişkisini sonlandıran Sadettin Saran'ın radarına girdi.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 10:59..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilişkisini bitiren Defne Samyeli'nin, Sadettin Saran'ın yakın markajında olduğu iddia edildi.

Sadettin Saran, Defne Samyeli'nin peşinde

AYRILIK SADETTİN'E YARADI

Saran, Cem Yılmaz ile olan 1.5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'yle ünlü komedyenle beraber olmadan önce tanışmak istemişti. Ancak, Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığını öğrenince vazgeçmişti.

Emina Jahovic'le yollarını ayıran Saran, ikilinin ayrıldığını duyunca yeniden atağa geçti. Saran, eskiden beri çok beğendiği güzel şarkıcıyı etkilemek için çalışmalara yeniden başladı.

Sadettin Saran, Defne Samyeli'nin peşinde

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