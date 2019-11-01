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Sadettin Saran Yeliz Şar'la da aşk yaşadı

İş insanı Sadettin Saran, Emina Jahovic'ten ayrıyken Yeliz Şar'la takıldı.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 12:51..
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Emina Jahovic ile ilişkisine ikinci şansı veren iş adamı Sadettin Saran'ın ayrılık süresinde oyuncu Yeliz Şar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

YELİZ'DEN SIKILINCA EMİNA'YA DÖNDÜ

Saran, Emina Jahovic'ten ayrı olduğu 6 aylık sürede Yeliz Şar ile takıldı. İkili yurt dışına aşk tatiline bile çıktı. Birkaç aydan sonra Şar'dan sıkılan Saran, Jahovic'e döndü.

Emina Jahovic, 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal ile 1.5 yıl önce yollarını ayırmıştı. Emina Jahovic, daha sonra iş insanı Sadettin Saran ile dolu dizgin bir ilişkiye başlamıştı.

Sadettin Saran Yeliz Şar'la da aşk yaşadı

Sadettin Saran Yeliz Şar'la da aşk yaşadı

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