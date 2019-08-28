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Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üç dönem milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yaptığı AK Parti'den istifa etti.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 18:13..
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Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Yerel seçimlerin ardından Türk siyaseti eski günlerde olduğu gibi yeniden hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yollarını ayırma kararı alan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan yeni parti kurma hazırlığına başladı.

Bu gelişmeler ışığında AK Parti'den istifa eden ilk isim Ali Babacan oldu.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ, BABACAN'LA PARTİ KURACAK

Yeni partisi için siyasetin eski isimleriyle birlikte hareket eden Babacan'ın kadrosunda eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de yer aldı.

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti.

Ali Babacan ile yeni partinin kurucuları arasında olması beklenen Ergin henüz açıklama yapmadı.

BABACAN'IN EKİBİ

Ali Babacan ile birlikte hareket edenler arasında; Beşir Atalay, Ertuğrul Günay, Nihat Ergün gibi isimler de var.

Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

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