Saffet Sancaklı, Rasim Ozan Kütahyalı'ya nefret kustu

Boşnaklar hakkında kullandığı çirkin ifadeler nedeniyle televizyon kariyerine uzun bir süre ara veren Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden ekranlara döndü.

Boşnakları kızdıran bu karara en sert tepki MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan geldi.

"TÜRK MİLLETİ BUNU HAK ETMİYOR"

"Ömür boyu peşindeyim" diyen Sancaklı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kimler tarafından korunduğunu merak ettiğini yazdı.

Sancaklı, "Milli devletin inşası için her türlü çabayı gösterdiğimiz şu hassas günlerde millete, devlete ve acısı olan insanlara saygısı olmayan, adını anmayı ar kabul edeceğim şahı gibi şarlatanların TV ve gazetelerde görmeyi Türk milleti hak etmiyor." dedi.