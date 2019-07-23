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Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 67 safkan Arap tayından 4 milyon 848 bin lira gelir elde edildi.

İHA | 23.07.2019 - 21:19..
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Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Hara’da görücüye çıktı.Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin liraya satıldı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara’da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı.

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir VİDEO

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

4 MİLYON 848 BİN LİRA GELİR

Toplam 69 taydan 67’sinin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 4 milyon 848 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Sararhan isimli tay Salih Doğan tarafından 360 bin liraya satın alındı. Issız Kule isimli tayın 235 bin liraya Fema Hayvancılık’a satıldığı açık artırmada Dervişbey isimli tay ise 200 bin liraya Mücahit Yıldızhan tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 11 bin liraya satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı.Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 296 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 992 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 563 bin TL ve 2 yaşındaki erkek taylardan 2 milyon 997 bin TL gelir elde etti.

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

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