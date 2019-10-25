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Safra ameliyatında sargı bezi unutulunca 9 ay sonra öldü

İzmir'de safra ameliyatı olduktan sonra durumu kötüyen giden 86 yaşındaki kadın, 9 ay sonra kaldırıldığı hastanede karın boşluğunda sargı bezi tespit edildi. Tekrar ameliyata giren kadın vefat etti.

İHA | 25.10.2019 - 01:35..
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İzmir’de rahatsızlanan Muazzez Alan (86), Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine götürüldü. Safra ameliyatı yapılan kadın, ameliyat sonrasında taburcu edildi.

DURUMU GİTTİKÇE KÖTÜLEŞTİ

Ameliyattan bir süre sonra ağrıları ve mide bulantısı sebebiyle yine aynı hastaneye götürülen talihsiz kadın, iddialara göre durumunun normal olduğu gerekçesiyle evine gönderildi. Son 3 aydır neredeyse hiçbir şey yiyemeyen ve durumu gittikçe kötüleşen kadın, bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KARNINDA YABANCI CİSİM BELİRLENDİ

Burada endoskopi yapılan yaşlı kadının karnında yabancı cisim olduğunu belirleyen doktorlar, Muazzez Alan’ın bir şey yutup yutmadığını sordu. Yaşlı kadından olumsuz yanıt alan doktorlar, karında saptadıkları yabancı cismi de çıkaramayınca ameliyat kararı aldı.

500 GRAMLIK SARGI BEZİ ÇIKARILDI

Ameliyatta yaşlı kadının karın boşluğundan yaklaşık 500 gramlık bir sargı bezi çıkarıldı. Ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra Muazzez Alan, hayatını kaybetti. Ailenin de durumdan haberdar olmasıyla Muazzez Alan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

AİLESİ DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Talihsiz kadının ailesi, safra ameliyatını yapan ve karın boşluğunda sargı bezini unuttuğunu iddia ettikleri doktordan şikayetçi olarak konu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Otopsisinin tamamlanmasının ardından yaşlı kadının, memleketi Karaburun’da toprağa verileceği ifade edildi.

Safra ameliyatında sargı bezi unutulunca 9 ay sonra öldü

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