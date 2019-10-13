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Safranbolu Kaymakamı definecileri suçüstü yakaladı

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü yapan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer,, definecileri jandarma ekiplerine teslim etti.

İHA | 13.10.2019 - 22:33..
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Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü civarında yaptığı gezi esnasında kazı yapan 3 kişi fark etti.

Kaymakamdan definecilere suçüstü.VİDEO

 

Safranbolu Kaymakamı definecileri suçüstü yakaladı

Şahısların kaçak kazı yaptığını tespit eden kaymakam, jandarma ekiplerini arayarak kazı yapılan bölgeye çağırdı.Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahısları gözaltına alırken, kazı aletlerine de el koydu.

 

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE

Kaymakam Ürkmezer, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını ve definecilerin hedefinde olduğunu söyledi. Vatandaşların da defineciler konusunda dikkatli olmasını isteyen Ürkmezer, "Tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı definecileri suçüstü yakaladı

Safranbolu Kaymakamı definecileri suçüstü yakaladı

Safranbolu Kaymakamı definecileri suçüstü yakaladı

Safranbolu Kaymakamı definecileri suçüstü yakaladı

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