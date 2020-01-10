taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8757
Euro
6.5356
Altın
1559.85
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.662
Bitcoin
47430.69

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Adana'da sağanak sonrası evlerinin duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve bazı yerleri yıkılan 2 çocuk sahibi Ali ve Hatun Tik çifti, yetkililerden yardım bekliyor.

DHA | 10.01.2020 - 23:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi'nde oturan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi pazartesi etkili olan şiddetli yağmurun ardından büyük zarar gördü. Duvarları çatlayan ve dökülen ev, yıkılma noktasına geldi. Evlerinden çıkarak eşyalarının bir kısmını akrabalarının evine yerleştiren Ali ve kanser hastası Hatun Tik çifti, yardım bekliyor.

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

"EŞİM DE BEN DE HASTAYIZ, SOKAKTA KALDIK"

Hatun Tik, sağanağın artmasıyla bir süre sonra evlerinin fayanslarının döküldüğünü daha sonra da duvarların yıkıldığını söyledi. Eşinin ve kendisinin de hasta olduğunu söyleyen Hatun Tik, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Evsiz, barksız kaldım. İki çocuğum var sokaklardayız. Ben kanser hastasıyım. Eşimin beynimde tümör var. Ne olursunuz yardım edin" dedi.

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Yıkılma tehlikesi olan eve gelen belediye ve polis ekipleri evin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Sağanak sonrası evleri çatlayan aile yardım bekliyor

İlginizi Çekebilir
240 küçükbaş hayvanın telef olduğu köyde karantina
Elazığ'da besici Hüseyin Çakar'a ait 240 küçükbaş hayvanın çiçek hastalığı nedeniyle telef olması sonrası köy karantinaya alındı.
Batman'da DEAŞ operasyonu: 13 tutuklama
Batman'da 30 Aralık'ta düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilyos'ta balıkçıların su altında aranmasına ara verildi
İstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı.
Taksici cinayetinin faili Gürcistan'da yakalandı
Artvin’in Hopa ilçesinde 27 Ağustos 2018 tarihinde İshak Köse isimli Ticari Taksi Şoförü öldürüp Gürcistan’a kaçan Kenan K. yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

451
Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

527
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

197
Halk TV'nin satışı kesinleşti

Halk TV'nin satışı kesinleşti

195
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

1014
Amerika'dan İran'a yeni yaptırımlar

Amerika'dan İran'a yeni yaptırımlar

102
Türkiye'nin Otomobili ABD'de fuarda tanıtıldı

Türkiye'nin Otomobili ABD'de fuarda tanıtıldı

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir