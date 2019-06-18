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Sağanak sonrası sel suyu keyfini bozmadı

Yozgat’ta sağanak yağış sonrası göle dönen yola bir vatandaşın masa ve sandalye koyup çorba keyfi yapması ilginç görüntüler oluşturdu.

İHA | 18.06.2019 - 19:33..
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Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü yaşandı.

DİZ KAPAĞINA KADAR ULAŞAN SUDA OTURDU

İlçe Kaymakamlığı önünde belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemi yapıp, trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele ederken bir vatandaş diz kapağına kadar gelen suyun içerisine masa ve sandalye koyup çorba keyfi yaptı.

POLİS GELDİ, ÇORBA KEYFİ BİTTİ

Vatandaşın çileyi keyfe dönüştürmesi bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşın göle dönen yol ortasında çorba keyfini diğer vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin gelmesiyle esnaf tarafından masa ve sandalyenin kaldırılmasıyla çorba keyfi sona erdi.

Yozgat'ta göle dönen yol ortasında çorba keyfi ViDEO

Sağanak sonrası sel suyu keyfini bozmadı

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