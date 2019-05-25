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Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Malkara'da, yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi. Dolu nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü.

DHA | 25.05.2019 - 20:17..
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aniden başlayan sağanak ve dolu etkili oldu.

Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle mahallelerdeki bazı dereler taşarken, yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü, bazı ağaçlar yola devrildi.

Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

'DOLU CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI'

Malkara Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Kosova, dolu yağışının çok büyük zarar verdiğini ifade ederek, "Zararımız çok büyük. Her birimizin yüzde 50-60'larda ayçiçeği ve buğdayında zararı var. Tarlalar sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı" dedi.

Tarlasında büyük hasar oluştuğunu belirten çiftçi Aydın Yılmaz, "Yağmur ve dolu çok şiddetli şekilde yaklaşık yarım saat yağdı. Hasar bizde çok büyük. Maalesef yüzde 100'lere varan zararımız var. Dolu aniden başladı. Ekili alanlar sular altında. Ekinler gitti, yapacak bir şey yok. Dolu yağışı nedeniyle tüm ekili alanlarımız zarar gördü" diye konuştu.

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

Sağanak ve dolu 20 bin dönüme alana zarar verdi

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