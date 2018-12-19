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Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

Sakarya Serdivan D-100 karayolu üzerinde, aşırı yağış nedeniyle yolda su birikintisi oluştu. Ekipler yolda önlem alırken, sürücülerin yavaş gitmesi için uyarı yapıldı.

İHA | 19.12.2018 - 12:07..
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Sakarya’da dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur, su baskınlarına ve kara yollarında su birikintilerine yol açtı.

Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü mevkiinde aşırı yağış nedeniyle, yolda su birikintisi oluştu. Oluşan birikinti sonucunda, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kara yolları ekipleri, su birikintisinin önüne duba koyarak trafiği yavaşlatırken, sürücülerin yavaş gitmesi için uyarı yapıldı. Çift şeritli yolda, ulaşım, su birikintisi nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

Bölgede, trafik polislerinin de sürekli devriye attığı belirtildi.

Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi



Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi



Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi



Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi



Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

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