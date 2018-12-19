Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

Sakarya’da dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur, su baskınlarına ve kara yollarında su birikintilerine yol açtı.
Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü mevkiinde aşırı yağış nedeniyle, yolda su birikintisi oluştu. Oluşan birikinti sonucunda, sürücüler zor anlar yaşadı.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Kara yolları ekipleri, su birikintisinin önüne duba koyarak trafiği yavaşlatırken, sürücülerin yavaş gitmesi için uyarı yapıldı. Çift şeritli yolda, ulaşım, su birikintisi nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.
Bölgede, trafik polislerinin de sürekli devriye attığı belirtildi.