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Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Aniden bastıran sağanak yağmur sonrası zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

İHA | 16.10.2019 - 20:22..
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Manisa'nın Kula ilçesinde akşam aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları yaşandı.

Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkı su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.

SULAR ÇEKİLDİ

İhbar üzerine olay yerlerine ulaşan belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarına katıldı. Yağmurun dinmesi, geçen zamanın da etkisi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kenteki sular çekildi. Kentte hayat normale döndü.

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

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