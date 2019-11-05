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Sağanak yağış yine Bodrum'u vurdu

Turizm cenneti Bodrum'da aniden bastıran yağmur, ilçede hayatı felç etti.

İHA | 05.11.2019 - 03:38..
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Sağanak yağış yine Bodrum'u vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinde 15 dakika boyunca yağan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı ile Lise Kavşağı arasındaki mazgallar tıkanınca cadde göle döndü. Su seviyesi iyice yükselince araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağış yine Bodrum'u vurdu

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -2

MOTOSİKLETLER SÜRÜKLENDİ, ASFALT PATLADI

Bodrum Belediye ekiplerince tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba sarf etti. Şiddetli yağışta Üçkuyular Caddesi üzerindeki motosikletler metrelerce sürüklendi. Dere Sokak üzerindeki işletmeleri su basarken, cadde üzerindeki asfalt patladı.

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -1

DÜKKANLARI SU BASTI

Yağışla birlikte Cevat Şakir Caddesinde ise balıkçıları da sel suları bastı. Esnaf, su basan dükkanlarında temizlik çalışması yaptı. Sağanak yağış, Cumhuriyet Mahallesi, Gümbet Mahallesi ve Torba Mahallesinde de cadde ve sokakları göle çevirdi.

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -3

FOSEPTİK SULARI DIŞARI YAYILDI

Gerence Sokak’tan gelen sel suları, çöp konteynerlerini limana kadar sürükledi. Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde taşan rögarlardan etrafa foseptik kokuları yayıldı.

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -4

Bodrum Belediye Meydanı da sel suları ile birlikte göle döndü. Bodrum’un birçok noktasında yağışla birlikte taş, toprak ve kaya parçaları yollara inerek trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri meydana geldi. Polis, zabıta, itfaiye, arama kurtarma ekipleri ise su basan cadde ve sokakları, tıkanan trafiği açmak için seferber oldu.

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -5

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -6

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -7

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -8

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -9

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -10

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -11

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -12

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -13

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -14

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -15

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -16

Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu -17

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