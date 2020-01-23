Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de kısa saç modasına uydu.

Transfer döneminin bitimine 8 gün kala Galatasaray'da, yabancı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımın, en az 3 yabancıyı göndermesi gerekiyor.

Teröristlere ait sığınak, barınaklar ve metalden yapılmış depo içindeki malzemeler yerle bir edildi.

Ankara'da yola kontrolsüz çıkan yaya, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağına ve soluna bakmadan yola çıktı, otomobil çarptı

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın kullanılmasının beklendiğini açıkladı.

2030'da Türkiye'de 1 milyon elektrikli araç olacak

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Deniz ambulansları 3 yılda 9 bin 800 hasta taşıdı

İstanbul'da 2016'dan bu yana hizmet veren ambulans deniz nakil araçları, günün 24 saati ve her koşulda hizmet veriyor.