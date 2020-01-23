Sağına ve soluna bakmadan yola çıktı, otomobil çarptı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde seyir eden araç, sağ şeritte normal şekilde seyreden servisin kapattığı yoldan kontrolsüz şekilde çıkan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinde takla atan ve kısa süre sürüklenen yaya, ağır yaralandı.
Yola kontrolsüz çıkan yayaya araba çarptı İZLE
POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.