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Sağır Han'ın üstündeki kaçak yapılar yıkıldı

Fatih Eminönü'nde İrene Kulesinin bitişiğindeki tarihi Sağır Han'ın üzerinde bulunan kaçak yapıların yıkımı gerçekleşti.

DHA | 02.01.2019 - 13:57..
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Mercan Mahallesi’nde bulunan Sağırhan’ın üzerindeki kaçak yapıların yıkımı için saat 10.00 sıralarında çok sayıda belediye ekibi geldi. Kaçak yapılarda işletmeleri bulunan bazı esnaflar ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Sağır Han'ın üstündeki kaçak yapılar yıkıldı

KAÇAK YAPILARDAKİ EŞYALAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Yıkımlara karşı olmadıklarını belirten esnaflar, belediyenin kendilerine daha önce yıkım tebligatı yapılmadığını iddia etti. Bir süre görüşmeden sonra kaçak yapılardaki eşyalar tahliye edildi.

Yıkım saat 12.30 sıralarında tarihi İrene Kulesi’nin bitişiğindeki kaçak yapıda, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) ekipleri nezaretinde balyozlarla yapıldı.

Sağır Han'ın üstündeki kaçak yapılar yıkıldı

DRONE TÜFEKLE ATEŞ ETMİŞLERDİ

Kasım ayı başlarında Tarihi Sağır Han'ın çatısındaki kaçak yapıya beton dökerken ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen DHA Drone’nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

Kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone'a ateş eden yağmacıların tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu.

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