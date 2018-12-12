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Bu akıllı dövmeler sağlığınızı sürekli takip edecek

Araştırmacılar, sağlığınızı sürekli takip edebileceğiniz akıllı dövmeler üretti.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 13:32..
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dövme

Akıllı saatlerdeki sağlık takibi uygulamalarında sıkça karşılaşılan bir durum var. Bu akıllı saatler gerçekten vücudunuza bağlı değil ve sağlık verileri kablosuz olarak size sunuluyor. Bu da zaman zaman yanıltıcı veriler almanıza neden olabiliyor. Araştırmacılar, sağlık sensörleri içeren ve cilde kolaylıkla yerleştirilebilen akıllı dövmeler üretti.

GÜÇ VEYA BAĞLANTIYA GEREK YOK

Yeni akıllı dövmeler herhangi bir güç kaynağına veya bağlantıya ihtiyaç duymuyor. Dövmedeki mürekkep kanın içindeki bileşenlere tepki vererek size kanınızla ilgili bilgiler sunuyor. Yeşil mürekkep ise vücuttaki su seviyesi azaldığında veya kandaki glikoz miktarı azaldığında kahverengiye dönüşerek sizi uyarabiliyor. Dekoratif oldukları kadar bilgilendirici de olan bu dövmeler ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkabilir.

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