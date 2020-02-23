Bakan Koca: İran'daki virüse tüm tedbirlerimizi aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığına yönelik açıklamalarda bulundu.

"İRAN'DAN GERÇEKLEŞEN UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamalarda: İçişleri Bakanlığımız ile beraber İran sınırı ile ilgili kararlar tüm makamlara bildirilmiştir, İran ile tüm kara sınır geçişleri karşılıklı olarak geçici olarak durduruldu ve Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu Türkiye’den İran’a geçişler havadan devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: İran'la sınır kapıları kapatıldı

"TÜM TEDBİRLERİİN ALINMASI TALİMATI VERİLDİ"

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"İran’daki ölüm sayısı 8 olarak kaydedildi, İran ila 3 adet sınır kapımız mevcut buna ilaveten Iğdır’dan özel Nahcivan bölgesinden açılan sınır kapısı da mevcut. Bilim Kurulumuzun tavsiyesi ile sınır hareketliliğinin azaltılması açısından ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu.

İran makamlarıyla ilgili tüm kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirildi, Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu özellikle yakından takip etmekteler. Vatandaşımızı korumak adına bilim kurulumuzun önerdiği alınması gereken tüm tedbirlerin alınması talimatını verdiler."





"8 İRAN VATANDAŞI ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPAMADI"

İran’dan ülkemize giriş yapan tüm yolcuların tek tek kontrol edildiğini belirten Koca, "Belirtiler tespit edilirse gözlem altına alınarak numuneleri labaratuvarlarımıza gönderilmekteydi. Bu çerçevede 8 Türk vatandaşı olmayan İran vatandaşının hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize giriş verilmediğini belirtmek istiyorum." dedi.

"VAN'DAKİ HASTALARIN SONUCU NEGATİF ÇIKTI"

Van’da gözlem altına alınan 5 kişi hakkında da açıklama yapan Koca, "5 hastanın sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı, yani şahıslar koronavirüs hastası değildir." dedi.

Öte yandan, gerekli tedbirlerin alındığı belirten Koca, yeteri kadar ilaç ve medikal malzemenin depolandığını, bu noktada endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.