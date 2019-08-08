Sağlık Bakanı Koca: Aşıda dışa bağımlığı bitireceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası programına katılarak soruları cevaplandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından satırbaşları;

"Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak.

Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz.

Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı.

Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz."

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