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Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 23 Nisan'a ilişkin videolu mesajındaki Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu kez çocuklar yer aldı.

AA |
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Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Koca'nın, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun." notunu düştüğü videolu paylaşımında Bilim Kurulu Üyeleri, bu kez çocuklardan oluştu.

VİDEO KONFERANSLI TOPLANTI

Video konferans ile bir araya gelen çocuklar, daha sonra basın toplantısı yaparak, salgına ilişkin mesajlar verdi.

"BANA YAKLAŞMA" UYARISI

Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın toplantısı sırasında yanına yaklaşan maskeli bir görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyarmıştı.

O anlar da çocuklar tarafından canlandırıldı.

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 23 Nisan mesajı VİDEO

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım

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