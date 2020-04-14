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Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda, "Sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız, hastanelerde o kadar boş kalacak" ifadeleri kullanıldı.

AA |
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Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin bir video paylaştı.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birlikte yeneceğiz" etkiketini kullanarak, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." notunu düştü.

"KORONAVİRÜSÜ İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ"

Videoda, "Biz burdayız. Ama siz sokakları, toplu taşıma araçlarını, kısaca bir arada bulunduğunuz tüm sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız, hastanelerde o kadar boş kalacak. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte." ifadeleri yer alıyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşım VİDEO

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

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