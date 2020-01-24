taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9431
Euro
6.5638
Altın
1560.65
Borsa
121935.33
Gram Altın
297.941
Bitcoin
49311.49

Sağlık Bakanı koronavirüsle ilgili açıklama yapacak

Çin'de görülen koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 14.00'te kameralar karşısına geçecek.

AA & Ensonhaber | 24.01.2020 - 12:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 830’a yükseldi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24’ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi. Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

Sağlık Bakanı koronavirüsle ilgili açıklama yapacak

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.  NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'deki durumuyla ilgili saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı koronavirüsle ilgili açıklama yapacak

İlginizi Çekebilir
Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde
Açılış töreni sonrası Angela Merkel, Erdoğan'ın hediyelerini görünce mutlu oldu.
Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nazi döneminde kapılarını Alman bilim adamlarına açan Türkiye'ye şimdi de Suriyelilere kapıları açtığı için teşekkür etti.
Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi
Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsle mücadele için SARS virüsüyle mücadelede görev alan 84 yaşındaki Zhong Nanshen ekibin başına getirildi.
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tavuk dönerin çamaşır suyuyla yıkandığı iddialarıyla ilgili; bunu söyleyen dernek başkanıyla konuştuğunu ve haberin yalan olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

251
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

352
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

135
Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

158
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

144
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

152
Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir