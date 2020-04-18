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Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

Sancaktepe'de yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulunan Fahrettin Koca, bilgiler aldı.

DHA |
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Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Bakan Koca da ilçenin Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı devam eden hastanenin proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"HASTANEMİZ TAM KAPASİTE HİZMET VERECEK"

İncelemelerde bulunarak çalışanlarla selamlaşan Bakan Koca,"Sancaktepe’deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432’si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek." dedi.

Bakan koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti.

Bakan Koca pandemi hastanesi inşaatını inceledi

Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

"HASTANEMİZ TOPLAMDA 1008 YATAKLI"

Yeşilköy'deki hastaneye geçen Bakan Koca, "İstanbul’u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy’de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı." dedi.

Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

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