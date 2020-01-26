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Sağlık Bakanı, yaralılar hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirtti.

AA | 26.01.2020 - 01:11..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"187 YARALIMIZ HASTANELERDE YATMAKTA"

Depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, yaralılar hakkında bilgi verdi

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