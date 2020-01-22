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Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de görülen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsün, Türkiye'de herhangi bir risk oluşturmadığını söyledi.

AA | 22.01.2020 - 10:42..
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Son günlerde Çin'de görülen ve ABD'ye sıçrayan Çin'de 6 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE RİSKLİ HASTA YOK"

Türkiye için şu anda bir riskin olmadığını belirten Koca, şunları söyledi: "Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp, özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak."

Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması ViDEO

Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması


ÇİN'DE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün 20 Ocak 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti. Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün Pekin'de yaşadığı ifade edilmişti. Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin, Vuhan kentinden olduğu kaydedilmişti.

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