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Sağlık Bakanlığı'na 9 bin 573 kişi yerleştirilecek

Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip, 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere 9 bin 576 kadroya yerleştirme işlemi 11 Eylül'de yapılacak.

AA | 29.08.2019 - 11:25..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabip atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu yıl kura ile yaklaşık 25 bin tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasının gerçekleştirileceğinin açıklandığını belirten Koca, şunları kaydetti:

11 EYLÜL'DE KURA ÇEKİLECEK

"Bugün yayımlanan ilanımızla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

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