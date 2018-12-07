Sağlık Bakanlığı'ndan 30 dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı (SB) sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması konulu genelgede "Yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması" maddesini açıklığa kavuşturdu.

DOKTORUN HASTANEDE OLMA SÜRESİ

Açıklamada, "Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkûr genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır" denildi.

ZAMAN UYARISI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması konulu genelgemiz nedeni ile basın organlarında yapılan haberler ve sosyal medyada verilen tepkiler nedeniyle bir açıklama yapılması gerektiği anlaşıldı. Belli uzmanlık dallarında yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığından mesai saatleri dışında bu uzmanlık dalının muayene ve müdahale etmesi gereken hastalarımız için hekimlerimiz icap nöbeti tutmaktadırlar. Bu hekimimize ihtiyaç duyulduğunda sağlık kurumuna davet edilmektedirler. Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkûr genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır. Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir. Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlı" ifadelerine yer verildi.