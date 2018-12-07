taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2883
Euro
6.0198
Altın
1242.57
Borsa
93362.25
Gram Altın
212.405

Sağlık Bakanlığı'ndan 30 dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgede, sağlık personellerinin acil durumlarda 30 dakikada hastanede olmasıyla ilgili yaptığı açıklamayla açıklık getirdi.

DHA | 07.12.2018 - 16:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sağlık Bakanlığı (SB) sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması konulu genelgede "Yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması" maddesini açıklığa kavuşturdu.

DOKTORUN HASTANEDE OLMA SÜRESİ

Açıklamada, "Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkûr genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 30 dakika açıklaması

ZAMAN UYARISI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,  "Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması konulu genelgemiz nedeni ile basın organlarında yapılan haberler ve sosyal medyada verilen tepkiler nedeniyle bir açıklama yapılması gerektiği anlaşıldı. Belli uzmanlık dallarında yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığından mesai saatleri dışında bu uzmanlık dalının muayene ve müdahale etmesi gereken hastalarımız için hekimlerimiz icap nöbeti tutmaktadırlar. Bu hekimimize ihtiyaç duyulduğunda sağlık kurumuna davet edilmektedirler. Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkûr genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır. Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir. Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlı" ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

91
Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

254
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

247
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

156
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

99
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

150
Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir