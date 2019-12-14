Sağlık Bakanlığı'ndan personel alımı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde, 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

TERCİHLER 19 ARALIK'TA BİTECEK

Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 19 Aralık’a kadar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Bakanlık hemşire, ebe sağlık teknisyeni başta olmak üzere biyolog, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişimcisi alacak.