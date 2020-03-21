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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Haber Merkezi | 21.03.2020 - 10:29..
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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Alınan kararlar şu şekilde:

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

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