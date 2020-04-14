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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulacak koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Google Play'de erken erişime açıldı.

Haber Merkezi |
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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için çeşitli teknolojiler geliştiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bakanlık tarafından yayınlanan 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da erken erişime açıldı.

kkoorn

HENÜZ KULLANIMA AÇILMADI

Hayat Eve Sığar uygulaması şu anda erken erişimde olduğu için arama sonuçlarında yer almıyor ve indirilemiyor. Ancak uygulamanın Play Store'daki yerini alması, çok yakında hazır olacağını gösteriyor.

Uygulamanın açıklama kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

''Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz.

Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.

''RİSKLİ BÖLGELER GÖRÜLEBİLECEK''

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

''AİLE BİREYLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLEBİLECEK''

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.''

hayat-eve-sigar

hayat-eve-sigar

hayat-eve-sigar

hayat-eve-sigar

hayat-eve-sigar

Instagram: @eshteknoloji

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimdeSağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması erken erişimde

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