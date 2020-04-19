Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 7 yaşındaki oğlu Kayra Özdemir'in doğum günü için polis ekipleri ailenin evini ziyaret ederek doğum günü pastası getirdi.

Sürpriz bir şekilde kapıyı çalan polisler, ellerindeki pasta ile Kayra’nın doğum günü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANI ANNE O ANLARI GÖRÜNTÜLÜ İZLEDİ

O anları cep telefonuyla görüntülü izleyen anne Zeliha Özdemir ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık bir ay önce Erzurum'a sağlık görevlisi olarak atanan anne, oğluyla görüntülü konuşarak doğum gününü kutladı.

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi ViDEO

"DEĞERLİ VARLIKLARIMI BIRAKTIM GELDİM"

Doğum günü sürprizi nedeniyle mutlu olduğunu belirten anne Zeliha Özdemir, “Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları ve diğer birçok meslek grupları gibi bizde yoğun çalışıyoruz ve evimize gidip gelemiyoruz. Ülkemiz ve vatanımız için biz görevimizin başındayız. Bütün değerli varlıklarımı Kahramanmaraş’ta bıraktım geldim.” dedi.

"ANNEMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Kayra’nın ağabeyi Batın Özdemir ise “Annem uzakta ve görevi için orada bulunuyor. Onu çok özledik. Herkes evinde kalsın” diye konuştu.