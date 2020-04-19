taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş polisi, doğum günü olan Kayra'ya pasta ile sürpriz yaparken, Erzurum’da sağlık görevlisi olarak çalışan anne, oğlunun doğum gününü görüntülü arama yaparak kutladı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 7 yaşındaki oğlu Kayra Özdemir'in doğum günü için polis ekipleri ailenin evini ziyaret ederek doğum günü pastası getirdi.

Sürpriz bir şekilde kapıyı çalan polisler, ellerindeki pasta ile Kayra’nın doğum günü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANI ANNE O ANLARI GÖRÜNTÜLÜ İZLEDİ

O anları cep telefonuyla görüntülü izleyen anne Zeliha Özdemir ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık bir ay önce Erzurum'a sağlık görevlisi olarak atanan anne, oğluyla görüntülü konuşarak doğum gününü kutladı.

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi ViDEO

"DEĞERLİ VARLIKLARIMI BIRAKTIM GELDİM"

Doğum günü sürprizi nedeniyle mutlu olduğunu belirten anne Zeliha Özdemir, “Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları ve diğer birçok meslek grupları gibi bizde yoğun çalışıyoruz ve evimize gidip gelemiyoruz. Ülkemiz ve vatanımız için biz görevimizin başındayız. Bütün değerli varlıklarımı Kahramanmaraş’ta bıraktım geldim.” dedi.

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

"ANNEMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Kayra’nın ağabeyi Batın Özdemir iseAnnem uzakta ve görevi için orada bulunuyor. Onu çok özledik. Herkes evinde kalsın” diye konuştu.

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

İlginizi Çekebilir
Kedinin beline çelik tel bağlayıp ölüme terk ettiler
Kastamonu'da ''Meraklı'' isimli kedinin beline çelik tel bağlandı. Ölmek üzereyken fark edilen hayvan, veterinere götürüldü.
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kırkağaç'ta saat 11.32'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken, can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
Bakan Fahrettin Koca’nın, korona vakalarının düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından, planlamalar hazırlanmaya başlandı.
Hakurk'ta PKK'ya ait mağaralar imha edildi
Terör örgütü PKK'nın kullandığı mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, operasyon anının görüntüleri paylaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
501
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
690
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
101
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
306
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
184
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
149
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir