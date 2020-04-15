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Sağlık çalışanının oğluna polisten doğum günü sürprizi

Kırıkkale'de polis ekipleri, hastanede nöbette olan sağlık çalışanı Mehtap Varışlı'nın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

DHA |
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Sağlık çalışanının oğluna polisten doğum günü sürprizi

 

Emniyet personeli, güvenliği sağlamanın yanında, salgınla en ön safta savaşan sağlık personelinin ailelerinin yüzünü de güldürüyor.

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksek İhtisas Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde çalışan Mehtap Varışlı'nın oğlu Mehmet Fatih'in yeni yaşını sürpriz doğum günü ile kutladı.

Polisten, annesi sağlık çalışanı olan Mehmet'e sürpriz doğum günü -2

PASTA VE HEDİYE ALIP EVE GİTTİLER

Mehmet Fatih'in doğum günü olduğunu ve annesinin görevinden dolayı gün boyu eve gidemeyeceğini öğrenen ekipler, doğum günü pastası ve hediye alarak ailenin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapıda polisleri ve pastayı gören Mehmet Fatih, bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra pasta üzerindeki mumları söndüren Mehmet Fatih'in doğum günü kutlandı.

Polisten, annesi sağlık çalışanı olan Mehmet'e sürpriz doğum günü -3

"POLİS OLMAK İSTİYOR"

Baba Abdurrahman Varışlı, Kırıkkale Belediyesi'nde çalıştığını ve yüksek tansiyon hastası olduğu için dışarı çıkamadığını söyleyerek, “Oğlum doğum gününü kutlamayı çok istiyordu. Kendisini de polis olmak istiyor. Yunus polisi olup motorla gezmek istiyor" dedi.

Polisten, annesi sağlık çalışanı olan Mehmet'e sürpriz doğum günü -1




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