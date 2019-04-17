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Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet tuttu

17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini isteyen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü önünde 2 saat nöbet tuttu.

İHA | 17.04.2019 - 19:54..
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, 2 saat nöbet tutarak sağlık personellerine yönelik saldırıları kınadı.

ÖLDÜRÜLEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANILDI

Nöbet öncesi bir basın açıklaması yapan Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Akif Aladağ, sağlık sektöründeki şiddete karşı Sağlık Bakanlığını göreve davet ederek, "Bizler ülkemizde hekim cinayetleri gördük. Arkadaşlarımızın sağlık hizmeti üretirken yaşamlarını kaybettiklerini gördük. Dr. Edip Kürklü, 21 Temmuz 1988 tarihinde hastasının yakını tarafından katledildi. Dr. Göksel Kalaycı, 12 Kasım 2005 tarihinde Çapa Tıp Fakültesinde uzun süredir tedavisi ile uğraştığı bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Sağlık sektöründe şiddet bitmiyor. Gün geçmiyor ki, yeni ve planlanmış saldırılarla karşı karşıya kalmayalım. Daha dün, Adana’da bir aile sağlık merkezinde korkunç bir saldırı ile yüz yüze kaldık. Tüm bu saldırılardan sonra kimi zaman iş bıraktık kimi zaman hastanelerimizin, sağlık kurumlarımızın bahçelerine çıktık, uyarı eylemleri yaptık. Kimi zaman halk ile ’Şiddete dur’ diyelim dedik, nöbetler tuttuk. Gün geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sabahlara kadar komisyon toplantılarına katıldık. Bu şiddeti durdurmanın çarelerini bulmaya çalıştık, yürüyüşler yaptık." dedi.

2 saatlik nöbet sonrası sağlık çalışanları bölgeden ayrıldı.
Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet tuttu

Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet tuttu

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