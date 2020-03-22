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Sağlık çalışanları toplu taşımaları ücretsiz kullanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacağını açıkladı.

AA | 22.03.2020 - 16:06..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle yetkililer önlem almaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, salgınla mücadelede emeği çok olan sağlıkçılara müjdeli haberi verdi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarının, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de toplu taşıma araçlarından bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Bakan Turhan yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan hastaların iyileştirilmesi için mücadele veren sağlıkçılara teşekkür etti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini belirten Turhan, "Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak." dedi.

Sağlık çalışanları toplu taşımaları ücretsiz kullanacak

"KİMLİKLERİNİ GÖSTERMELERİ YETERLİ"

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

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