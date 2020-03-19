Sağlık çalışanlarına alkış desteği

Koronavirüsün ülkemizde de tespit edilmesiyle, alınan tedbirlerle büyük bir mücadele başlatıldı.

Bu mücadelede en ön safta olanlar ise sağlık çalışanlarımız.

Türk halkı da sağlık çalışanlarını unutmadı.

Türkiye cam ve balkonlardan sağlık çalışanları için alkış tuttu VİDEO

BAKAN KOCA DAVET ETTİ

Gün içinde TBMM'de, koronavirüsle mücadeleye ilişkin bilgilendirme konuşması gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vekilleri sağlık çalışanları için alkışa davet etmişti.

Koca akşam saatlerinde ise, Twitter üzerinden yaptığı "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." paylaşımla tüm halkı sağlık çalışanlarını alkışa davet etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TAM DESTEK

Bakan Koca'nın çağrısına kulak veren tüm Türkiye Saat 21:00'da balkonlara, pencerelere çıktı.

Moral ve destek için balkonlara çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkış tuttu.



