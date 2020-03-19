taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5478
Euro
6.9958
Altın
1471.12
Borsa
85195.39
Gram Altın
309.28
Bitcoin
40869.08

Sağlık çalışanlarına alkış desteği

Türk halkı koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için balkonlardan alkış kampanyasına katıldı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 21:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Sağlık çalışanlarına alkış desteği

Koronavirüsün ülkemizde de tespit edilmesiyle, alınan tedbirlerle büyük bir mücadele başlatıldı.

Bu mücadelede en ön safta olanlar ise sağlık çalışanlarımız.

Türk halkı da sağlık çalışanlarını unutmadı.

Türkiye cam ve balkonlardan sağlık çalışanları için alkış tuttu VİDEO

BAKAN KOCA DAVET ETTİ

Gün içinde TBMM'de, koronavirüsle mücadeleye ilişkin bilgilendirme konuşması gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vekilleri sağlık çalışanları için alkışa davet etmişti.

Koca akşam saatlerinde ise, Twitter üzerinden yaptığı "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." paylaşımla tüm halkı sağlık çalışanlarını alkışa davet etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TAM DESTEK

Bakan Koca'nın çağrısına kulak veren tüm Türkiye Saat 21:00'da balkonlara, pencerelere çıktı.

Moral ve destek için balkonlara çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkış tuttu.


İlginizi Çekebilir
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü
Gaziantep'te, minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriyeli Fıras Alarud ile arkasında oturan arkadaşı Cuma Yasin yaşamını yitirdi.
MSB: 1 askerimiz kalp krizi nedeniyle şehit oldu
MSB tarafından Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerimizin kalp krizi nedeniyle şehit olduğu açıklandı.
İstanbul'da huzur denetimleri
Akşam saat 19.00'a kadar sürecek olan denetimlerde polisler, koronavirüse karşı tedbir olarak maske ve eldiven kullanarak, araçlarda arama yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
820
CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı
CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı
1091
Meclis'te koronavirüs oturumu
Meclis'te koronavirüs oturumu
428
Cem Özdemir koronaya yakalandı
Cem Özdemir koronaya yakalandı
1351
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
410
Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
208
Sivas'ta Taylandlı turistler şaşkınlığa neden oldu
Sivas'ta Taylandlı turistler şaşkınlığa neden oldu
269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir