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Sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

Düzce'de ortaokul ve anaokulu öğrencileri, koronavirüse karşı mücadelede üstün fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ve yetkililere teşekkür videosu hazırladı.

AA | 20.03.2020 - 14:35..
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Düzce Hikmet Akın Ortaokulu öğrencileri ve anaokulunda eğitim gören minikler, tedbirler kapsamında evlerinde vakit geçirirken, toplum sağlığının korunması ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan yetkili ve görevlilere minnetlerini ifade etmek istedi.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Okul Müdürü Muazzez Bilgin Dikmen ve Fen Bilimleri Öğretmeni Arzu Aktaş koordinasyonunda kurulan WhatsApp grubuna evde çektikleri teşekkür videolarını gönderen öğrenciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına destek mesajı verdi.

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu İZLE

"FAHRETTİN KOCA AMCAMIZ, SİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Teşekkür mesajlarında anaokulu öğrencisi bir kız çocuğu, "Fahrettin Koca amcamız, doktor amcalarımız, hemşire ablalarımız biz sizi çok seviyoruz. Siz bizim koruyucu meleklerimizsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

KARANTİNA SÜRECİNDE UYULMASI GEREKENLERİ DE ANLATTILAR

Diğer anaokulu öğrencilerinin sevgilerini ve teşekkürlerini ilettiği videoda, ortaokul öğrencileri de bu süreçte uyulması gereken kurallara dikkati çekti, sağlık çalışanlarına minnetlerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

"TARİH ONLARI UNUTMAYACAK"

Aktaş, bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan sağlık personeli ve Bakan Koca'ya destek olmak ve moral vermek amacıyla okul olarak böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. "Tarih onların bu fedakarlıklarını unutmayacak, biz de unutmayacağız." diyen Aktaş, bu süreçte görev yapan herkese teker teker teşekkür ettiklerini vurguladı.

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