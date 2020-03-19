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Sağlık çalışanlarından 'evde kal' mesajı

Koronavirüs sonucu Türkiye'de artan vakalara karşı sağlık çalışanları halka mesaj yolladı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 11:03..
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Dünya üzerinde yayılımını sürdüren korona salgını can almaya devam ediyor.

Birçok ülkede binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüs, 11 Mart'ta Türkiye'ye sıçradı.

Şu ana kadar koronadan Türkiye'de 2 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 191'e yükseldi.

Virüsün yayılımını önlemek amacıyla başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümet tarafından sıkı tedbirler alındı. Alınan tedbirlerin yanında halka "sokağa çıkmayın" uyarısı da yapıldı.

EVDE KAL

Koronavirüs salgının başlamasının ardından iş yükü artan ve enfekte olanlarla birebir ilişkide olan sağlık çalışanları, yoğun mesai harcıyor.

Bulundukları hastanelerden sosyal medya aracılığıyla halka seslenen sağlık çalışanşarı “Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal” mesajı yolladı.

Sağlık çalışanlarından 'evde kal' mesajı

Sağlık çalışanlarından 'evde kal' mesajı

Sağlık çalışanlarından 'evde kal' mesajı

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