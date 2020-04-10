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Sağlık çalışanlarından Macron'a protesto

Fransa'da sağlık çalışanları, yetersiz ekipman ve kötü koşullar nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron'u alkışlarla protesto etti. Yönetim ise protestoyu destekmiş gibi gösterdi.

Haber Merkezi |
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Sağlık çalışanlarından Macron'a protesto

Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri Fransa oldu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle 13 bin 197 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 124 bin 869'a ulaştı.

Tüm önlemlere rağmen salgının önünün alınamamasının yanında, ülkedeki en büyük problemlerden biri de sağlık çalışanlarının çalışma ortamları ve ekipman eksiklikleri.

Macron’a yönelik protesto “destek” olarak yansıtıldı VİDEO

SAĞLIKÇILAR MACRON'U PROTESTO ETTİ

Sağlık çalışanları, bu şartlar altında çalışmak zorunda kaldıkları için ülke yönetimine zaman zaman çağrılar yapsa da en yüksek dozda eleştiri bugün geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kötü çalışma koşullarından dolayı sağlık çalışanları tarafından alkışlarla protesto edildi.

DESTEKMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Yaşanan protestodan daha çok ses getiren olay ise, protesto görüntülerinin nasıl servis edildiği.

Elysee Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımla, yaşanan olayın  Macron'a destek alkışlarıymış gibi gösterildi.

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