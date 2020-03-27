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Sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

Yardımlarına koştukları kazazedeler tarafından darbedilen sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine, güvenlik güçlerince yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 27.03.2020 - 18:22..
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Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralanmış, yaralılar, kendilerine yardıma gelen sağlık görevlilerine saldırmıştı.

Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi olmuş, olayın ardından da şüpheliler hakkında soruşturma başlatılıştı

Harekete geçen güvenlik güçleri, saldırganları yakaladı.

Konya'da kaza yerine giden sağlık görevlileri darbedildi VİDEO

Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi -2

TUTUKLANDILAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

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