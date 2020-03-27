Sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralanmış, yaralılar, kendilerine yardıma gelen sağlık görevlilerine saldırmıştı.
Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi olmuş, olayın ardından da şüpheliler hakkında soruşturma başlatılıştı
Harekete geçen güvenlik güçleri, saldırganları yakaladı.
Konya'da kaza yerine giden sağlık görevlileri darbedildi VİDEO
TUTUKLANDILAR
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.