Sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

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Burak Yılmaz: Biri maske takın diyor, biri takmayın

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yorumda bulunan Beşiktaşlı oyuncu Burak Yılmaz, ''Serzeniş değil bu ama doktorları dinliyoruz, herkes farklı bir şey söylüyor'' dedi.