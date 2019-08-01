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Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı mesleğinden memnun değil

Garanti meslek diye isteyerek sağlık sektörünü seçen çalışanların yarıdan fazlası işi bırakmayı düşünüyor

AA | 01.08.2019 - 05:19..
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1 Ağustos'ta başlayacak 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi süreci öncesinde sağlık çalışanlarına meslekleriyle ilgili anket düzenlendi.

Sağlık çalışanlarının durumlarının ve çalışma koşullarının tespit edildiği "Durum Analizi Anket Çalışması"ndas çalışanların yüzde 60'ının 'şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm' noktasına geldi.

SEVEREK GARANTİ MESLEK DİYE SEÇTİLER

Ankete katılanların yüzde 74,4'ünün mesleğini severek seçtiğini, bir süre sonra yoğun çalışma ortamlarından dolayı mesleklerinden çeşitli sebeplerle soğuduklarını belirtti.

İŞ YÜKÜNDEN BOŞANANLAR VAR

Sağlık çalışanlarının çalıştığı kurumlarda da birtakım şikayetleri olduğunu, fırsatı olduğunda hastane veya çalıştığı kurumu değiştirmek istediklerini ankete yansıttıklarını kaydeden  Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yoğun çalışma süresinde idarecilerin ve amirlerin baskısı altında çalıştıklarını da ifade etti.

Durmuş, şöyle devam etti:
"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye'deki 1 hemşire 3 hemşirenin yapması gereken işi yapıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Uzun yıllardır sağlıkta istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak çalışanların yükü her geçen gün artıyor. Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sağlıkta erişim 2'den 9'a çıkmış. Yani 4,5 kat artmış. Yani sağlık çalışanın iş yükü 4 kat artmış oluyor. Sağlık çalışanlarının iş yaşamıyla aile yaşamlarının uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Ankette, sağlık çalışanlarında boşanmanın en fazla hemşire ve ebelerde olduğunu görüyoruz. Sağlık sisteminin, hizmetin en çok yükünü çeken doktorlardan sonra ebeler ve hemşireler. 740 saatlik bir ayın 310 saatini çalışan, yani yarısını çalışan bir insandan siz ne bekleyebilirsiniz? Yüzde 18'inin, sonradan boşandıkları eşleriyle evlendiklerini görüyoruz. Aslında eşlerini seviyorlar, boşanmak istemiyorlar ama iş yükünden dolayı boşanıyorlar."

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