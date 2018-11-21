Sağlık harcamaları son 5 yılda 56 milyar 257 milyon

Sağlık harcamaları, son 5 yıldır sağlık için harcanan paranın 56 milyar 257 milyon lira arttığı bildirildi.

5 YILDA KİŞİ BAŞI 110 LİRADAN 751 LİRAYA YÜKSELDİ

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, sağlık harcama istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, son 5 yıldır sağlık için harcanan paranın 56 milyar 257 milyon TL arttığı görüldü.

HER YIL ARTIYOR

Böylelikle, 2013 yılında sağlık için harcanan paranın 84 milyon 390 bin lira olduğu görülürken, 2017 yılında bu rakamın 140 milyar 647 milyon liraya yükseldiği saptandı. 2014 yılında yapılan harcama ise 94 milyar 750 milyon lira olarak belirlenirken, 2015 yılında 104 milyar 568 milyon lira, 2016 yılında 119 milyar 756 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte 2013 yılında kişi başı sağlık harcaması bin 110 lira olarak görülürken, 2017 yılında bin 751 lira olarak gerçekleştiği tespit edildi.

EN ÇOK KONUŞULAN SAĞLIK BAŞLIKLARI BELLİ OLDU

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla alakalı gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2013 yılında sağlık başlığı altında çıkan haberler incelendiğinde yıl boyunca 341 bin 934 haberin yansıma bulduğu tespit edilirken, 2018 yılında haber adetlerinin 598 bin 886’ya ulaştığı görüldü.

Yazılı mecralara yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, sağlıkla ilgili harcamaların yanı sıra, büyük şehirlerde yaşanan yoğunluk problemi, sağlık sektörüne yapılan yatırımlar, şehir hastaneleri ve sağlık personelinin yaşadığı sorun ve şiddet eylemlerinin en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı belirlendi.